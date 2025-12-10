СМИ: США не ставили дедлайна перед Киевом по соглашению об урегулировании

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. США хотят как можно скорее получить ответ Киева по мирному соглашению, но не устанавливали крайних сроков, передает агентство РБК-Украина.
«Комментируя публикацию FT, где отмечается, что (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп якобы хочет мирное соглашение к Рождеству, источник заявил, что о таком дедлайне речь не идет. У Трампа действительно ждут быстрого ответа и это может быть “до Рождества”. Но конкретного требования к дате нет», — говорится в сообщении.
Обсуждение мирного плана США.
На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, «были вопросы, с которыми Москва не согласна».
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с премьером страны Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
Накануне глава киевского режима заявил, что планирует в среду передать США «поправки» к их мирной инициативе.