СМИ: США не ставили дедлайна перед Киевом по соглашению об урегулировании

«Комментируя публикацию FT, где отмечается, что (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп якобы хочет мирное соглашение к Рождеству, источник заявил, что о таком дедлайне речь не идет. У Трампа действительно ждут быстрого ответа и это может быть “до Рождества”. Но конкретного требования к дате нет», — говорится в сообщении.