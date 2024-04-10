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СМИ: спин-офф «Игры престолов» про Джона Сноу отменили

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Запланированное продолжение сериала «Игра престолов» от HBO, центральным персонажем которого хотели сделать Джона Сноу, отменено из-за неактуальности темы, сообщает новостной портал Screen Rant.

Источник: AP 2023

В феврале издание Hollywood Reporter сообщало, что HBO разрабатывает продолжение популярного сериала «Игра престолов», центральным персонажем которого станет Джон Сноу.

«Спин-офф “Игры престолов” с Джоном Сноу больше не находится в активной разработке на канале HBO», — говорится в сообщении.

В интервью порталу Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу, сообщил, что в настоящее время вопрос о создании сериала о его персонаже не обсуждается, потому что команде не удалось «найти подходящую историю, которая бы всех достаточно взволновала».

Телесериал «Игра престолов» был снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.