СМИ: спин-офф «Игры престолов» про Джона Сноу отменили

В феврале издание Hollywood Reporter сообщало, что HBO разрабатывает продолжение популярного сериала «Игра престолов», центральным персонажем которого станет Джон Сноу.
«Спин-офф “Игры престолов” с Джоном Сноу больше не находится в активной разработке на канале HBO», — говорится в сообщении.
В интервью порталу Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу, сообщил, что в настоящее время вопрос о создании сериала о его персонаже не обсуждается, потому что команде не удалось «найти подходящую историю, которая бы всех достаточно взволновала».
Телесериал «Игра престолов» был снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.