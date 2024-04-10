СМИ: спин-офф «Игры престолов» про Джона Сноу отменили

В интервью порталу Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу, сообщил, что в настоящее время вопрос о создании сериала о его персонаже не обсуждается, потому что команде не удалось «найти подходящую историю, которая бы всех достаточно взволновала».