СМИ сообщили о «задержании» ИИ-министра Албании по подозрению в получении взятки

Национальный эксперимент по цифровизации государственного управления в Албании столкнулся с неожиданной проблемой, когда первый искусственный интеллект (ИИ) Diella, назначенный на министерскую должность, оказался в центре коррупционного скандала. Об этом стало известно после того, как Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (SPAK) 4 декабря приостановила его работу после подозрений в получении взятки, сообщило издание Newsbar со ссылкой на источники.