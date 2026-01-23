СМИ сообщили о возвращении Маска в американскую политику

В публикации издания говорится, что ведущие фигуры Республиканской партии, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса, призвали Маска помочь республиканцам сохранить незначительное большинство в палате представителей и сенате.
«Политическая команда Маска в последние недели встречалась с потенциальными поставщиками (услуг — ред.) в преддверии промежуточных выборов, фокус был сосредоточен на экспертах в области цифровых технологий и текстовых сообщений», — пишет газета.
Издание отмечает, что это «сигнализирует о возвращении на политическую арену» Маска спустя месяцы после его отхода от политики в пользу бизнеса.
Промежуточные выборы в обе палаты конгресса состоятся в США 3 ноября.
Ранее портал Axios сообщил, что Маск перечислил 10 миллионов долларов в поддержку республиканца Нейта Морриса, баллотирующегося на место уходящего в отставку сенатора от штата Кентукки Митча Макконнелла.
В мае 2025 года Маск заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу, и поблагодарил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за «возможность сократить расточительные расходы» правительства.