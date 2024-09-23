СМИ сообщили о возможной продаже картины Магритта за рекордные $95 млн

Ранее, 24 апреля, сообщалось, что последняя работа австрийского художника Густава Климта «Портрет фройляйн Лизер», которая считалась утерянной с середины 1920-х годов, ушла с молотка за €30 млн без учета комиссии. Ушедшая с молотка картина ― сделанный по заказу в 1917 году портрет, на котором изображена одна из дочерей Адольфа или Юстуса Лизера, братьев из богатой семьи еврейских промышленников. По мнению некоторых экспертов, портрет принадлежит Маргарет Констанс Лизер, дочери Адольфа Лизера.