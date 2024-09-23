СМИ сообщили о возможной продаже картины Магритта за рекордные $95 млн

«Икона сюрреализма, возможно, является самой прекрасной, самой искусно выполненной и завораживающе красивой из всей серии она совершенна», — сказал вице-председатель Christie’s по искусству XX и XXI веков Макс Картер.
«Империя света» (1954) — серия из 27 картин, в которых Магритт исследовал свет, изображая залитое солнцем небо над темной уличной сценой. Выставленная на аукцион картина ранее находилась в частной коллекции дизайнера интерьеров Мики Эртегун, ныне покойной.
Среди других произведений, которые будут выставлены на продажу из ее коллекции, — работы таких известных художников, как Жоан Миро, Дэвид Хокни, а также фотография самой Эртегун, сделанная Энди Уорхолом на Polaroid. Торги состоятся 19 ноября в Нью-Йорке.
В 2022 году еще одна работа из серии «Империя света» была продана за примерно $79,7 млн на аукционе Sotheby’s в Лондоне, уточняет телеканал.
Ранее, 24 апреля, сообщалось, что последняя работа австрийского художника Густава Климта «Портрет фройляйн Лизер», которая считалась утерянной с середины 1920-х годов, ушла с молотка за €30 млн без учета комиссии. Ушедшая с молотка картина ― сделанный по заказу в 1917 году портрет, на котором изображена одна из дочерей Адольфа или Юстуса Лизера, братьев из богатой семьи еврейских промышленников. По мнению некоторых экспертов, портрет принадлежит Маргарет Констанс Лизер, дочери Адольфа Лизера.