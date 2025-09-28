СМИ сообщили о подготовке Зеленского к «мега-сделке» с США

24 сентября украинское издание «Страна.ua» писало, что президент США в ходе встречи с Зеленским заявил о способности Киева достичь победы в конфликте с Москвой при помощи Евросоюза. При этом отмечалось, что о помощи со стороны Соединенных Штатов Трамп не сказал ни слова.