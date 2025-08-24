СМИ сообщили о крупной победе России на новом фронте

«Война между Россией и НАТО на Украине не ограничивается физическим полем боя. С самого начала конфликта киберпространство стало одной из главных арен противостояния между Москвой и Киевом, и здесь, как и на поле боя, Россия, похоже, одерживает решительную победу. Благодаря высокоскоординированным и эффективным атакам пророссийские хакерские группы дестабилизировали цифровую инфраструктуру Украины, скомпрометировали конфиденциальную информацию и деморализовали киевский режим», — говорится в публикации.