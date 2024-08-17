СМИ: шляпу Индианы Джонса продали на аукционе за $630 тыс

Издание отмечает, что аукцион прошел в четверг в Лос-Анджелесе. «Эта фетровая шляпа была изготовлена специально для второй части из серии фильмов про Индиану Джонса, появляется в его кадрах, постановочных и закулисных съемках Форда», — говорится в описании лота на сайте аукционного дома Propstore. Эту шляпу также носил каскадер Дин Ферранди, из личной коллекции которого она и была получена.
Из описания лота следует, что шляпа во второй части фильма несколько отличается от той, которую можно увидеть в первой части «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега» 1981 года. Она имеет более вытянутую форму, на ней также нанесены инициалы главного героя IJ и видны следы актерского грима.
Серия фильмов об Индиане Джонсе состоит из пяти частей. Последняя из них — «Индиана Джонс и колесо судьбы» — вышла в прокат в 2023 году. Главную роль в ней, как и в четырех предыдущих частях, сыграл Форд, которому в июле 2024 года исполнилось 82 года.