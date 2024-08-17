Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: шляпу Индианы Джонса продали на аукционе за $630 тыс

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Шляпа Индианы Джонса, которую исполнитель главной роли Харрисон Форд носил в фильме 1984 года «Индиана Джонс и храм судьбы», ушла с молотка за $630 тыс. Об этом сообщил журнал People.

Источник: AP 2023

Издание отмечает, что аукцион прошел в четверг в Лос-Анджелесе. «Эта фетровая шляпа была изготовлена специально для второй части из серии фильмов про Индиану Джонса, появляется в его кадрах, постановочных и закулисных съемках Форда», — говорится в описании лота на сайте аукционного дома Propstore. Эту шляпу также носил каскадер Дин Ферранди, из личной коллекции которого она и была получена.

Из описания лота следует, что шляпа во второй части фильма несколько отличается от той, которую можно увидеть в первой части «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега» 1981 года. Она имеет более вытянутую форму, на ней также нанесены инициалы главного героя IJ и видны следы актерского грима.

Серия фильмов об Индиане Джонсе состоит из пяти частей. Последняя из них — «Индиана Джонс и колесо судьбы» — вышла в прокат в 2023 году. Главную роль в ней, как и в четырех предыдущих частях, сыграл Форд, которому в июле 2024 года исполнилось 82 года.