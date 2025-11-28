СМИ: сенат США приостановил рассмотрение антироссийских санкций

Грэм, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.
«Сенат США приостановил рассмотрение масштабного двухпартийного пакета санкций против России… Законопроект отложен до запланированной на следующую неделю поездки в Москву ключевого переговорщика Трампа Стива Уиткоффа», — говорится в материале издания.
По данным издания, задержка в рассмотрении законопроекта подчеркивает, что ситуацией управляет дипломатия, а не конгресс.
Кроме того, в публикации со ссылкой на республиканцев отмечается, что если и существует какая-то сила, замедляющая рассмотрение законопроекта, то это якобы настроение президента США Дональда Трампа.
Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что Уиткофф приедет в Москву по поручению американского лидера Дональда Трампа.