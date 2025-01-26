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СМИ: россиянки начали массово удалять косметические импланты

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В России увеличился спрос на удаление косметических имплантов, сообщает «Коммерсантъ».

Источник: © РИА Новости

«В московских клиниках повышенным спросом стали пользоваться услуги по выведению филеров из губ и удалению грудных имплантов», — говорится в материале.

По данным издания, речь идет об эффектах пластической хирургии, которые люди стремятся отменить не по медицинским показателям.

«Наиболее наглядные и частые моменты — уменьшение губ после того, как их сделали чрезмерно большими, и удаление имплантов молочной железы. Нередки случаи, когда увеличила грудь, вышла замуж, родила детей, прошло время, и необходимость демонстрации фигуры исчезла», — рассказал пластический хирург Игорь Короткий.

Опрошенные изданием специалисты подтвердили возросший спрос на соответствующие услуги и пояснили, что изменение общественного мнения о пластической хирургии связано с укреплением тренда на натуральность и естественность.

Ранее британская газета The Independent выпустила материал, в котором указала, что тренд на естественность набирал обороты последние несколько лет, а в 2025 году, по прогнозу издания, он только усилится.