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СМИ рассказали о последствия вспышек темной плазмы на Солнце

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Извержения темной плазмы, также называемые «холодными» солнечными вспышками, могут с вероятностью 60% вызвать отключения радиосвязи на Земле на этой неделе, сообщил Daily Mail со ссылкой на данные национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Источник: NASA

«Вспышка может нарушить работу радио, авиационной связи и спутниковой связи, если она произойдет как минимум к пятнице», — пишет издание.

По данным NOAA, приводимым в публикации, вероятность случаев отключения радиосвязи на Земле из-за вспышек составляет 60%.

Так называемые «холодные» солнечные вспышки с более низкой температурой, чем у «теплых» стали предметом серьезного изучения астрофизиками только в последнее десятилетие. Как оказалось, они имеют не меньший уровень микроволнового излучения, чем «теплые» солнечные вспышки, а также производят более высокие пиковые частоты гиросинхротронного излучения — точную форму излучения, отвечающую за интенсивное и разрушительное радиоизлучение вспышки.