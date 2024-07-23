СМИ рассказали о последствия вспышек темной плазмы на Солнце

Так называемые «холодные» солнечные вспышки с более низкой температурой, чем у «теплых» стали предметом серьезного изучения астрофизиками только в последнее десятилетие. Как оказалось, они имеют не меньший уровень микроволнового излучения, чем «теплые» солнечные вспышки, а также производят более высокие пиковые частоты гиросинхротронного излучения — точную форму излучения, отвечающую за интенсивное и разрушительное радиоизлучение вспышки.