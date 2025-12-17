СМИ раскрыли позицию Европы относительно мирного соглашения по Украине

До этого газета The New York Times писала, что американские и европейские переговорщики разработали проекты двух документов поддержки Украины после заключения мирного соглашения с Россией. По данным газеты, проекты документов по вопросам безопасности были выработаны после интенсивных переговоров в Берлине в начале недели. В них участвовали представители ЕС, включая Францию, Германию, Италию и Великобританию.