СМИ раскрыли, кого Маск считает своим соперником

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Американский миллиардер и владелец xAI Илон Маск поглощен соперничеством с главой компанией OpenAI Сэмом Альтманом, из-за чего сотрудники xAI оказываются под давлением, сообщает газета Financial Times со ссылкой на недавно ушедшего из xAI высокопоставленного сотрудника.

Источник: Reuters

Как пишет газета, сотрудники xAI считают, что причиной оказываемого на них давления является соперничество Маска с Альтманом.

«Илон держит обиду на ChatGPT и тратит все свое время на попытки убрать Сэма из бизнеса», — заявил изданию высокопоставленный источник.

Financial Times уточняет, что за последний год компании Маска лишились большого числа сотрудников, многие из которых занимали высокие должности.

«Возросло число тех, кто уходит из-за выгорания или разочарования в сменах стратегии Маска, массовых сокращений и его политических взглядов», — добавляется в публикации.

Один из советников миллиардера отметил, что тот очень быстро меняет заместителей, не выдерживающих интенсивный темп работы. По словам высокопоставленных сотрудников, работа в компании стала еще более интенсивной после запуска ChatGPT в 2022 году.

Кроме того, ряд источников указал на то, что в xAI с беспокойством относятся к поддержке, которую их начальник оказывает президенту США Дональду Трампу и некоторым крайне правым политикам в Штатах и Европе.

«Поведение Илона сказывается на моральном состоянии, удерживании и наборе сотрудников», — сказал давний помощник миллиардера, добавив, что если раньше к Маску положительно относились самые разные люди, то теперь — лишь немногие.

Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.

Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.