СМИ раскрыли, кого Маск считает своим соперником

Как пишет газета, сотрудники xAI считают, что причиной оказываемого на них давления является соперничество Маска с Альтманом.
«Илон держит обиду на ChatGPT и тратит все свое время на попытки убрать Сэма из бизнеса», — заявил изданию высокопоставленный источник.
Financial Times уточняет, что за последний год компании Маска лишились большого числа сотрудников, многие из которых занимали высокие должности.
«Возросло число тех, кто уходит из-за выгорания или разочарования в сменах стратегии Маска, массовых сокращений и его политических взглядов», — добавляется в публикации.
Один из советников миллиардера отметил, что тот очень быстро меняет заместителей, не выдерживающих интенсивный темп работы. По словам высокопоставленных сотрудников, работа в компании стала еще более интенсивной после запуска ChatGPT в 2022 году.
Кроме того, ряд источников указал на то, что в xAI с беспокойством относятся к поддержке, которую их начальник оказывает президенту США Дональду Трампу и некоторым крайне правым политикам в Штатах и Европе.
«Поведение Илона сказывается на моральном состоянии, удерживании и наборе сотрудников», — сказал давний помощник миллиардера, добавив, что если раньше к Маску положительно относились самые разные люди, то теперь — лишь немногие.
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.