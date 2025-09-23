Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ раскрыли, что задумал Зеленский на ассамблее ООН

Reuters: Зеленский на ассамблее ООН будет требовать усилить поддержку Украины.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский на ассамблее ООН будет требовать активнее помогать Украине на фоне ослабевающей поддержки его режима со стороны партнеров. Об этом пишет Reuters.

«Зеленский будет искать большей поддержки у союзников во время выступления в ООН и встречи с Дональдом Трампом на этой неделе, но за кулисами Киев тихо готовится к новому этапу войны, в котором он будет больше полагаться на себя», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что Зеленский попросит Трампа ввести новые санкции против России, однако надежды Киева на их введение против Москвы тают.

В Нью-Йорке проходит юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ее рамках по традиции запланирована неделя высокого уровня.

Узнать больше по теме
Что такое санкции: простыми словами о сложном
Слово «санкции» мы часто слышим в новостях — оно может касаться государств, компаний и даже отдельных людей. Разбираемся, что скрывается за этим термином и почему санкции так активно используются в мировой политике и экономике.
Читать дальше