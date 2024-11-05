СМИ назвали самое популярное вино из погреба правительства Британии

Погреб правительства Британии был создан в 1922 году и находится в одном из подвалов Ланкастер-хауса. В комитет погреба входят четыре магистра вина, которые консультируют составителей подборки. Вина из погреба подают на официальных приемах. Их также могут купить гости, которые приезжают в страну.
По данным издания, чаще всего из правительственного погреба для гостей откупоривали игристые вина производителя Ridgeview. Чаще всего — 306 раз — откупоривали Ridgeview Cavendish NV. Это бленд «пино нуар», «пино менье» и «шардоне». На втором месте по популярности оказалось вино Nyetimber Blanc de Blancs винтажа 2014 года из «шардоне» — его открывали 91 раз. Еще 79 раз для гостей было откупорено Ridgeview Blanc de Noirs 2014 года урожая, изготовленное из «пино менье» и «пино нуара».
История винодельни Ridgeview началась в 1995 году. Вино производят из виноградников, расположенных в Сассексе. На винодельне используют принципы органического производства, а виноград собирают вручную.
На втором месте по популярности среди игристых оказались вина британского производителя Balfour Winery. Blanc de Blanc Hush Heath 2018 года урожая из «шардоне» откупоривали 132 раза. Вино Chapel Down Coronation Edition урожая 2016 года — 144 раза. Это специальное издание было выпущено в честь коронации Карла III. Изготовленное из винограда сортов «шардоне», «пино нуар» и «пино менье», оно выдерживалось на осадке в течение пяти с половиной лет.
Как пишет The Drinks Business, из тихих вин чаще всего из погреба британского правительства достают бордо (307 бутылок за два года), бургундские вина (215 бутылок красного и 211 бутылок белого). Из конкретных вин чаще всего откупоривали изготовленное из 100% «шардоне» Pouilly-Fuisse les Vieilles Vignes 2007 года урожая (54 бутылки) и Chateau Rauzan-Segla 1994 года урожая (50 бутылок), которое является блендом 63% «каберне совиньона», 34% «мерло» и 3% «каберне франа».
По данным The Drinks Business, суммарная стоимость вин, которые сейчас хранятся в правительственном погребе в Британии, составляет £3,8 млн (481,6 млн руб.). При этом в 2023 и 2024 годах погреб пополнялся винами на сумму £49,8 тыс. За последние два года было приобретено более 1,9 тыс. бутылок английских игристых вин, а также 1,2 тыс. бутылок тихих белых и 480 бутылок тихих красных вин. Кроме того, для погреба покупали 60 бутылок джина. Средняя стоимость бутылки вина в 2022—2023 годах составляла £17,28, а в 2023—2024 годах — £24,66.