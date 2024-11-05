СМИ назвали самое популярное вино из погреба правительства Британии

По данным The Drinks Business, суммарная стоимость вин, которые сейчас хранятся в правительственном погребе в Британии, составляет £3,8 млн (481,6 млн руб.). При этом в 2023 и 2024 годах погреб пополнялся винами на сумму £49,8 тыс. За последние два года было приобретено более 1,9 тыс. бутылок английских игристых вин, а также 1,2 тыс. бутылок тихих белых и 480 бутылок тихих красных вин. Кроме того, для погреба покупали 60 бутылок джина. Средняя стоимость бутылки вина в 2022—2023 годах составляла £17,28, а в 2023—2024 годах — £24,66.