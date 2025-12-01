СМИ: на пост главы офиса Зеленского рассматривают шесть кандидатов

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Шесть кандидатов рассматриваются на должность главы офиса Владимира Зеленского после увольнения Андрея Ермака, однако назначения не стоит ждать до среды, когда Зеленский должен вернуться на Украину, сообщает в понедельник украинское агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.
«В частности, это министр обороны Денис Шмыгаль, первый вице-премьер Михаил Федоров, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов — ред.), замглавы (офиса Зеленского — ред.) Павел Палиса», — пишет РБК-Украина со ссылкой на источник.
Впрочем, как утверждает еще один источник, список предполагаемых кандидатов не ограничивается Шмыгалем, Федоровым, Будановым и Палисой, рассматриваются еще двое претендентов, чьи имена в статье не приводятся.
«Однако сейчас Зеленский находится не на Украине, поэтому раньше среды принятия решения о назначении ожидать не стоит», — отмечает РБК-Украина.
Агентство также отмечает, что назначение на пост главы офиса Зеленского премьера Юлии Свириденко маловероятно, так как она находится на своем посту считанные месяцы, и снова менять премьера во власти не хотят.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство «Укринформ» со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.