СМИ: Лувру нужен серьезный ремонт из-за сильной изношенности здания

Директор музея также подчеркнула недостатки встречающей посетителей пирамиды, не имеющей достаточного уровня звукоизоляции и делающей слишком душным пребывание под ней в жаркие дни. По словам директора, территория перед музеем «требует переосмысления» также и по причине отрезанности от городской транспортной сети и появления рядом нескольких новых музеев.