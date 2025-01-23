СМИ: Лувру нужен серьезный ремонт из-за сильной изношенности здания

«В конфиденциальной записке президента крупнейшего в мире музея, адресованной министру культуры (Франции — ред.), содержится предупреждение об “увеличении урона (музею — ред.)” и необходимости проведения масштабных работ», — говорится в публикации.
В записке подчеркивается «тревожный уровень обветшания» здания: среди проблем Лувра перечисляются создающие угрозу проникновения воды сильные разрушения и колебания температур, которые могут навредить сохранности выставляемых в музее работ.
Директор музея также подчеркнула недостатки встречающей посетителей пирамиды, не имеющей достаточного уровня звукоизоляции и делающей слишком душным пребывание под ней в жаркие дни. По словам директора, территория перед музеем «требует переосмысления» также и по причине отрезанности от городской транспортной сети и появления рядом нескольких новых музеев.
Среди прочего, директор указывает на недостаток мест отдыха для гостей Лувра и несоответствие его продовольственного снабжения и санитарных условий международным стандартам. Издание вкупе с этим отмечает перегруженность музея, рассчитанного на 4 миллиона посетителей в год и фактически принимающего до 8,7 миллиона.
Издание подмечает, что реставрация Лувра и пространства вокруг него может столкнуться с трудностями из-за продолжающего во Франции кризиса вокруг принятия властями нового государственного бюджета.
Открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, Лувр остается самым посещаемым музеем в мире.