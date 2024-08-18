СМИ: китайские ученые придумали способ по доставке ресурсов с Луны на Землю

Межправительственное российско-китайское соглашение о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС) было подписано 25 ноября 2022 года. Президент России Владимир Путин 12 июня 2024 года подписал закон о ратификации соглашения, 18 июля оно вступило в силу. Документ был опубликован 25 июля. В нём указывается, что станция будет создана в три фазы и получит как модули на поверхности естественного спутника Земли, так и на его орбите. В ходе третьей фазы планируется не только изучение и освоение Луны, но и содействие другим странам в высадке на Луну. Сроки реализации каждой из фаз не называются.