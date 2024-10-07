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СМИ: Канье Уэст и Бьянка Ценсори расстались и готовятся к разводу

Неспроста пользователи Сети забили тревогу, когда обнаружили: Канье Уэст и Бьянка Ценсори давненько вместе не попадались на глаза папарацци.

Источник: AP 2023

TMZ пишет, что влюбленные расстались и готовятся к разводу. Таблоид ссылается на несколько источников, которые подтвердили информацию. Как оказалось, Бьянка и Канье уже рассказали друзьям и близким о своем решении. Сейчас модель собирается в Австралию, чтобы побыть с семьей.

Разумеется, подтверждений от супругов нет и вряд ли будут — о своих отношениях музыкант говорил публично всего несколько раз. О том, что Канье женился, публика узнала от журналистов. Напомним, что музыкант и архитектор обручились всего два года назад и, как поговаривали инсайдеры, планировали ребенка, а в будущем и нескольких.