СМИ: Канье Уэст и Бьянка Ценсори расстались и готовятся к разводу

Разумеется, подтверждений от супругов нет и вряд ли будут — о своих отношениях музыкант говорил публично всего несколько раз. О том, что Канье женился, публика узнала от журналистов. Напомним, что музыкант и архитектор обручились всего два года назад и, как поговаривали инсайдеры, планировали ребенка, а в будущем и нескольких.