СМИ: Грузия начала разворачивать россиян на границе из-за места рождения

Российских туристов начали разворачивать на границе с Грузией из-за указания места рождения в заграничном паспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома» со ссылкой на собственный источник.
Одна из подписчиц рассказала, что ее знакомые отправились в Грузию, чтобы встретить новогодние праздники с сыном и его невестой.
— В страну их не пустили, как и еще четверых пассажиров с того же рейса. Выяснилось, что все они родились в присоединенных к России регионах — в Крыму или Луганске, — приводят ее слова в публикации.
В то же время на сайте МИД Грузии нет информации о запрете на въезд для данной категории граждан. Тем не менее в последнее время в СМИ часто появляются сообщения о подобных инцидентах.
Ограничения есть и в других странах. Например, накануне российского блогера Павла Викулова из Санкт-Петербурга, который в течение двух недель жил в Камбодже, а затем в Лаосе купил автобусный билет до Бангкока, не пропустили на тайской сухопутной границе из-за конфликта двух стран. По словам путешественника, из-за нового закона россияне и украинцы могут попасть в Таиланд только по воздуху.