СМИ: Грузия начала разворачивать россиян на границе из-за места рождения

Ограничения есть и в других странах. Например, накануне российского блогера Павла Викулова из Санкт-Петербурга, который в течение двух недель жил в Камбодже, а затем в Лаосе купил автобусный билет до Бангкока, не пропустили на тайской сухопутной границе из-за конфликта двух стран. По словам путешественника, из-за нового закона россияне и украинцы могут попасть в Таиланд только по воздуху.