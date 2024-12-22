СМИ: Голливудская звезда обвинила бывшего коллегу в домогательстве

«Блейк Лайвли объявила юридическую войну своему бывшему коллеге по фильму “Все закончится на нас” Джастину Бальдони, выдвинув против него обвинения в сексуальных домогательствах и том, что, по ее словам, является скоординированными усилиями по разрушению ее репутации», — говорится в сообщении портала.
По данным TMZ, еще во время съемок было инициировано собрание для обсуждения враждебной рабочей обстановки, которая едва не сорвала производство фильма. По ее итогам стороны договорились, что Лайвли и другим сотрудникам больше не будут демонстрироваться обнаженные видео или изображения женщин, обсуждаться «порнография и гениталии» и не будет упоминаться тема о покойном отце актрисы. Кроме того, было установлено, что на совместных сценах Лайвли и Бальдони будет постоянно присутствовать специальный координатор.
В иске Лайвли утверждает, что Бальдони и продюсерская компания затем занялись кампанией «социальной манипуляции», чтобы «уничтожить» репутацию Лайвли, которая понесла беспрецедентные репутационные потери из-за негативного освещения ее образа в СМИ и соцсетях.
Адвокат Бальдони заявил порталу, что иск актрисы «возмутительный и ложный» и направлен на то, чтобы публично очернить его подзащитного.