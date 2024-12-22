СМИ: Голливудская звезда обвинила бывшего коллегу в домогательстве

По данным TMZ, еще во время съемок было инициировано собрание для обсуждения враждебной рабочей обстановки, которая едва не сорвала производство фильма. По ее итогам стороны договорились, что Лайвли и другим сотрудникам больше не будут демонстрироваться обнаженные видео или изображения женщин, обсуждаться «порнография и гениталии» и не будет упоминаться тема о покойном отце актрисы. Кроме того, было установлено, что на совместных сценах Лайвли и Бальдони будет постоянно присутствовать специальный координатор.