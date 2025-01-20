СМИ: Брюс Уиллис впервые появился на публике после выявления у него деменции

В марте 2022 года семья актера сообщила, что он завершает карьеру, поскольку у него развилась афазия (нарушение речи). В 2023 году у актера диагностировали лобно-височную деменцию. Афазия — один из ее симптомов. Через две недели после того, как стало известно о деменции Брюса Уиллиса, его впервые заметили папарацци. Он тогда гулял с друзьями.