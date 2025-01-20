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СМИ: Брюс Уиллис впервые появился на публике после выявления у него деменции

Брюс Уиллис поблагодарил спасателей Лос-Анджелеса, которые борются сейчас с лесными пожарами, пожав им руку. Соответствующий черно-белый ролик опубликовала в соцсети жена актера Эмма Хеминг-Уиллис.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Emma Heming Willis

Как предполагает People, это первое появление Брюса Уиллиса на публике с тех пор, как у него диагностировали деменцию. Жена актера сообщила, что он никогда не упускает возможности поблагодарить сотрудников экстренных служб. Он всегда сердечно пожимает им руки, произнося: «Спасибо за службу».

В марте 2022 года семья актера сообщила, что он завершает карьеру, поскольку у него развилась афазия (нарушение речи). В 2023 году у актера диагностировали лобно-височную деменцию. Афазия — один из ее симптомов. Через две недели после того, как стало известно о деменции Брюса Уиллиса, его впервые заметили папарацци. Он тогда гулял с друзьями.

Болезнь начала мешать знаменитости во время работы над триллером «Полночь на злаковом поле» уже в 2020 году — он забывал, что находится на съемочной площадке. Так, во время съемок сцены в закусочной актер был уверен, что пришел туда поесть.

Напомним, об ухудшающемся здоровье Уиллиса заговорили еще в 2015 году — источники сообщали, что он начал выступать и сниматься с «ухом», через которое суфлер подсказывал текст. Это было во время его дебютной роли на Бродвее.