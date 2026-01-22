СМИ: автомобиль ректора московского вуза сбил человека

В декабре водитель седана BMW наехал на пешехода в Москве. На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что коммунальный трактор, а за ним автомобиль с регистратором останавливаются у зебры, чтобы пропустить пешеходов. С противоположной стороны улицы на зебру выходит подросток. Его сбивает автомобиль BMW, который на высокой скорости двигался во встречном направлении. После этого водитель автомобиля скрылся с места происшествия.