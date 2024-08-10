Смертоносные знамения. Исследователи раскрыли зловещую тайну древности

«Исследователи успешно расшифровали глиняные таблички с шумеро-аккадской клинописью, которые были обнаружены на территории современно Ирака. Находящиеся в Британском музее таблички были найдены в Ираке более чем век назад, а на них написаны одни из самых ранних знамений, связанных с лунными затмениями», — говорится в материале.