Смертоносные знамения. Исследователи раскрыли зловещую тайну древности

«Исследователи успешно расшифровали глиняные таблички с шумеро-аккадской клинописью, которые были обнаружены на территории современно Ирака. Находящиеся в Британском музее таблички были найдены в Ираке более чем век назад, а на них написаны одни из самых ранних знамений, связанных с лунными затмениями», — говорится в материале.
Как указали в статье, несмотря на хорошее состояние четырех найденных табличек и читаемый на них текст, полностью перевести их было сложно из-за того, что они были написаны на древнем языке, но ученые смогли наконец-то сделать это.
Автор материала отметил, что жители Вавилонии считали, что лунные затмения — нечто большее, чем просто красивым зрелищем. Они предупреждали о различных смертельных угрозах.
Тем не менее, вавилонцы не давали этим знамениям диктовать их судьбу и устраивали различные защитные ритуалы, поскольку считали, что будущее можно изменить.