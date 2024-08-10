Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертоносные знамения. Исследователи раскрыли зловещую тайну древности

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Исследователи обнаружили смертоносные знамения в древних глиняных табличках времен Вавилонии, пишет портал Arkeonews.

Источник: Роскосмос

«Исследователи успешно расшифровали глиняные таблички с шумеро-аккадской клинописью, которые были обнаружены на территории современно Ирака. Находящиеся в Британском музее таблички были найдены в Ираке более чем век назад, а на них написаны одни из самых ранних знамений, связанных с лунными затмениями», — говорится в материале.

Как указали в статье, несмотря на хорошее состояние четырех найденных табличек и читаемый на них текст, полностью перевести их было сложно из-за того, что они были написаны на древнем языке, но ученые смогли наконец-то сделать это.

Автор материала отметил, что жители Вавилонии считали, что лунные затмения — нечто большее, чем просто красивым зрелищем. Они предупреждали о различных смертельных угрозах.

Тем не менее, вавилонцы не давали этим знамениям диктовать их судьбу и устраивали различные защитные ритуалы, поскольку считали, что будущее можно изменить.