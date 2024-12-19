Смертность от алкоголя в Британии назвали «катастрофической»

По данным издания, в 2023 году в стране из-за употребления алкоголя и связанных с этим причин умерли более 8,2 тыс. человек. Это на 42% больше, чем в 2019 году.
«Во время пандемии в Великобритании резко возросло количество смертей, вызванных алкоголем. С тех пор смертность в Англии продолжает расти, хотя и медленнее, чем в предыдущие годы. Большинство смертей приходится на мужчин, которые умирают рано — в возрасте до 75 лет, а их причины — болезни печени, связанные с алкоголем», — пишет Би-Би-Си.
В британском Альянсе по защите здоровья от алкоголя, который цитирует издание, прогнозируют, что рост числа смертей, связанных с употреблением спиртного, будет продолжаться, что также окажет «все большую нагрузку на систему здравоохранения и общество».
«Без смелых, решительных действий число предотвратимых смертей будет продолжать расти. Борьба с вредом от алкоголя должна стать главным приоритетом в здравоохранении в 2025 году», — отметил глава ассоциации Иэн Гилмор.
В октябре лорд Ара Дарзи, бывший министр здравоохранения страны и заведующий кафедрой хирургии в Имперском колледже Лондона, говорил о необходимости введения в Англии минимальной стоимости алкоголя. По его мнению, это сможет сделать его менее доступным и снизить смертность среди граждан страны.
В сентябре Daily Mail писал о том, что смертность от алкоголя и связанных с ним причин в Шотландии достигла 15-летнего максимума.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в среднем уровень потребления алкоголя в Европе составляет 9,2 л чистого спирта в год на одного взрослого. Однако организация также писала о том, что общий уровень потребления спиртного снижается, в частности — за счет России.