Смертность от алкоголя в Британии назвали «катастрофической»

«Во время пандемии в Великобритании резко возросло количество смертей, вызванных алкоголем. С тех пор смертность в Англии продолжает расти, хотя и медленнее, чем в предыдущие годы. Большинство смертей приходится на мужчин, которые умирают рано — в возрасте до 75 лет, а их причины — болезни печени, связанные с алкоголем», — пишет Би-Би-Си.