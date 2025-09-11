Смертность до 60%. В мире зафиксировали новый опасный грибок

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), уровень смертности из-за заражения этим грибком может достигнуть 60%.
Специалисты предупредили, что он легко распространяется. Кроме того, зараженных пациентов сложно лечить — Candidozyma auris устойчив к противогрибковым препаратам. Особенно опасен он для ослабленных на фоне болезни людей.
По словам экспертов, без своевременных действий грибок может распространиться на региональном или даже национальном уровне. В Греции, Италии, Румынии и Испании грибок так распространен, что уже невозможно отличить отдельные вспышки. Кроме того, случаи заражения зарегистрированы на Кипре, во Франции и Германии.