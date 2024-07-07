«Смертельная реакция»: как определить опасность укуса насекомого

— При укусе клеща симптомы могут быть менее выраженными, но важно обратить внимание на образование красного пятна и покраснение кожи вокруг него. При укусе клещ надолго впивается под кожу, но его нужно удалить как можно быстрее, чтобы предотвратить передачу инфекции. Лучше не делать это самостоятельно, а обратиться к врачу и отдать насекомое в лабораторию на исследование. Оно определит, заражен ли он клещевым энцефалитом или боррелиозом, — объяснил Тарасов.