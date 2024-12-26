Смертельная доза: какое количество шоколада может убить

Давно известно, что шоколад в больших количествах приводит к набору веса, разрушению зубов, повышению уровня холестерина, развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. Но может ли эта сладость привести к летальному исходу? Об этом эксперты рассказали изданию New York Post.
Доктор Навид Салех утверждает, что шоколад, который готовят из какао-бобов, содержит мягкий стимулирующий агент теобромин. Для человека большое количество теобромина может быть смертельно, а вот животным даже в минимальных количествах оно запрещено.
Теобромин воздействует на нервную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы [например, расширяет сосуды], а также приводит к избыточному мочеиспусканию.
Помимо прочего, в больших количествах теобромин может вызвать учащенное сердцебиение, потливость, дрожь, потерю аппетита, сильную головную боль и падение кровяного давления. Но какое же количество этого вещества смертельно для человека?
Эксперты утверждают, что 1000 мг теобромина на 1 кг массы тела считается токсичной дозой. Так, например, среднестатистический любитель шоколада весом около 68 кг для летального исхода должен съесть где-то 68000 мг теобромина. Но сколько это в шоколадных «измерениях»?
Дело в том, что количество теобромина зависит от вида шоколада. В белом шоколаде он не содержится, зато есть в молочном (2,4 мг теобромина на один грамм шоколада) и темном шоколаде (5,5 мг/г). Таким образом, для человека весом 68 кг смертельной дозой станет около 700 плиток молочного и 330 плиток темного шоколада стандартного размера. Теперь вы знаете допустимый предел, но проводить эксперименты все же не стоит.
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