Смертельная доза: какое количество шоколада может убить

Дело в том, что количество теобромина зависит от вида шоколада. В белом шоколаде он не содержится, зато есть в молочном (2,4 мг теобромина на один грамм шоколада) и темном шоколаде (5,5 мг/г). Таким образом, для человека весом 68 кг смертельной дозой станет около 700 плиток молочного и 330 плиток темного шоколада стандартного размера. Теперь вы знаете допустимый предел, но проводить эксперименты все же не стоит.