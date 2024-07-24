Смерть за дитя. Врач рассказал, может ли ЭКО стать причиной рака

— В мире родилось уже около 20 млн детей, зачатых «в пробирке». Эта технология применяется на всех континентах, включая Африку. Гормональная стимуляция, которая применяется для стимуляции яичников с целью получения яйцеклетки, использовалась еще раньше, задолго до появления ЭКО — начиная с 50-х годов прошлого века. Через нее прошли сотни миллионов женщин. В мире проводились масштабные исследования и наблюдения за здоровьем женщин и детей, рожденных с помощью процедуры ЭКО (с использованием данных, взятых из национальных регистров), и ни в одном из них не были получены свидетельства, что проведение программ вспомогательных репродуктивных технологий повышают риски злокачественных образований. В ходе стимуляции используются гонадотропины — по формуле «родной» человеческий гормон роста, который синтезируется гипофизом у человека.