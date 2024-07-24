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Смерть за дитя. Врач рассказал, может ли ЭКО стать причиной рака

Может ли гормональная стимуляция, применяемая при процедуре ЭКО, стать причиной рака?

Источник: Freepik

25 июля отмечается Всемирный день вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). В этот день в Англии в 1978 году родился первый в мире ребенок «из пробирки» — Луиза Браун. Сейчас у Луизы двое детей, как и у ее сестры, которая также родилась благодаря ЭКО.

Российские первопроходцы — группы профессоров Б. В. Леонова и А. И. Никитина — прошли долгий путь, как и английские коллеги Роберт Эдвардс и Патрик Стептоу, прежде чем достигли успеха.

Профессора Б. В. Леонов и А. И. Никитин потратили на путь к первому «ребенку из пробирки» 20 лет (у английских врачей на это ушло 10 лет), потому что кроме энтузиазма, целеустремленности, веры в свою правоту и поддержки идеи руководителей учреждений, в которых они работали, у них не было ничего.

Несмотря на то, что технологии уже много лет, вокруг нее продолжаются разговоры, не всегда комплиментарные.

Сначала долгое время обсуждался вопрос: чаще ли дети из пробирки рождаются с патологией, чем дети, зачатые естественным образом? После смерти Анастасии Заворотнюк от злокачественной опухоли мозга пошли разговоры о том, что гормональная стимуляция, которая применяется при процедуре ЭКО для получения яйцеклеток, провоцирует развитие рака у женщин. Насколько возможен такой вариант развития событий?

Об этом aif.ru рассказал президент Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), генеральный директор международного центра репродуктивной медицины, профессор Владислав Корсак:

— В мире родилось уже около 20 млн детей, зачатых «в пробирке». Эта технология применяется на всех континентах, включая Африку. Гормональная стимуляция, которая применяется для стимуляции яичников с целью получения яйцеклетки, использовалась еще раньше, задолго до появления ЭКО — начиная с 50-х годов прошлого века. Через нее прошли сотни миллионов женщин. В мире проводились масштабные исследования и наблюдения за здоровьем женщин и детей, рожденных с помощью процедуры ЭКО (с использованием данных, взятых из национальных регистров), и ни в одном из них не были получены свидетельства, что проведение программ вспомогательных репродуктивных технологий повышают риски злокачественных образований. В ходе стимуляции используются гонадотропины — по формуле «родной» человеческий гормон роста, который синтезируется гипофизом у человека.

К сожалению, заболеть раком может каждый. Известны случаи, когда на программу ВРТ приходила женщина с уже имеющимся, но недиагностированным раком.

В ответ на гипотетические рассуждения о том, что женщина, прошедшая процедуру стимуляции яичников для наступления беременности, может заболеть раком, хочется привести доказанную, но малоизвестную статистику. У нерожавших женщин риск заболеть раком яичников (наиболее опасным и труднодиагностируемым видом женского рака) многократно выше, чем у рожавших.