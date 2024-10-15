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Смерть на борту: что произойдет, если в самолете кто-то умрет

Рассказываем, что летный экипаж делает с умершими людьми и насколько они готовы к таким случаям.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Больше всего летный экипаж боится столкнуться со смертельным исходом на борту, однако он подготовлен к таким ситуациям.

Бортпроводники обязаны выполнять сердечно-легочную реанимацию до тех пор, пока не восстановится кровообращение и дыхание или пока помощь не будет передана в службу медицинской помощи на земле.

Если искусственное дыхание проводилось в течение 30 минут безрезультатно, а использовать бортовые автоматические внешние дефибрилляторы невозможно, усилия по реанимации могут быть прекращены. Авиакомпании рассматривают такие случаи по-разному, в зависимости от медицинской поддержки с земли или присутствия врача в самолете.

В Simple Flying рассказали, что экипаж делает в случае смерти человека на борту, как он оказывает первую помощь, а также при наличии каких заболеваний следует отказаться от перелетов.

Рекомендации в отношении смерти на борту рейса

Экипаж воздушного судна обязан незамедлительно сообщить капитану о смерти человека. Затем необходимо уведомить аэропорт назначения о происшествии, чтобы соответствующие специалисты встретили рейс.

Если есть возможность, бортпроводники переносят умершего на места, расположенные как можно дальше от пассажиров. Экипаж должен соблюдать осторожность при перемещении тела и помнить о том, насколько сложившаяся ситуация сложна для людей в салоне.

Хотя экстренная посадка и вынос тела в первую очередь может казаться логичной, в Международной ассоциации воздушного транспорта заявляют, что его нельзя выгружать до тех пор, пока не прибудут соответствующие службы и пока соответствующие специалисты не смогут помочь членам семьи погибшего.

Медицинская подготовка летного состава

Экипаж обучают правилам первой помощи, а также проведения сердечно-легочной реанимации. Переподготовку бортпроводники и пилоты проводят каждые два года.

На борту каждого самолета есть медицинские принадлежности, несколько аптечек первой и неотложной помощи, в которую входят препараты и оборудование, необходимые при сердечном или легочном приступе, в том числе манжета для измерения артериального давления, стетоскоп, маска для сердечно-легочной реанимации, ротоглоточные воздуховоды и ручной реаниматор.

Даже в присутствии врача или медицинского работника обучение членов экипажа этим важным навыкам обеспечивает немедленную поддержку до тех пор, пока самолет не приземлится и пассажир не сможет получить полноценную медицинскую помощь.

При каких заболеваниях следует отказаться от полета

Перед бронированием рейса каждый пассажир должен проверить, позволит ли состояние здоровья совершить безопасный полет.

Авиакомпании ограничивают и не допускают к полетам лиц с определенными заболеваниями, чтобы снизить потенциальные риски для безопасности полетов, обеспечивая благополучие и безопасность пассажиров и членов экипажа на борту.

Следует избегать полетов пассажирам:

  • с инфекционными и респираторными заболеваниями;
  • беременным;
  • с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • недавно пережившим сердечный приступ или инсульт;
  • с тромбозом глубоких вен;
  • с нестабильным психических здоровьем.

Ранее были названы девять способов облегчить долгий перелет.