Смерть на борту: что произойдет, если в самолете кто-то умрет

Больше всего летный экипаж боится столкнуться со смертельным исходом на борту, однако он подготовлен к таким ситуациям.
Бортпроводники обязаны выполнять сердечно-легочную реанимацию до тех пор, пока не восстановится кровообращение и дыхание или пока помощь не будет передана в службу медицинской помощи на земле.
Если искусственное дыхание проводилось в течение 30 минут безрезультатно, а использовать бортовые автоматические внешние дефибрилляторы невозможно, усилия по реанимации могут быть прекращены. Авиакомпании рассматривают такие случаи по-разному, в зависимости от медицинской поддержки с земли или присутствия врача в самолете.
В Simple Flying рассказали, что экипаж делает в случае смерти человека на борту, как он оказывает первую помощь, а также при наличии каких заболеваний следует отказаться от перелетов.
Рекомендации в отношении смерти на борту рейса
Экипаж воздушного судна обязан незамедлительно сообщить капитану о смерти человека. Затем необходимо уведомить аэропорт назначения о происшествии, чтобы соответствующие специалисты встретили рейс.
Если есть возможность, бортпроводники переносят умершего на места, расположенные как можно дальше от пассажиров. Экипаж должен соблюдать осторожность при перемещении тела и помнить о том, насколько сложившаяся ситуация сложна для людей в салоне.
Хотя экстренная посадка и вынос тела в первую очередь может казаться логичной, в Международной ассоциации воздушного транспорта заявляют, что его нельзя выгружать до тех пор, пока не прибудут соответствующие службы и пока соответствующие специалисты не смогут помочь членам семьи погибшего.
Медицинская подготовка летного состава
Экипаж обучают правилам первой помощи, а также проведения сердечно-легочной реанимации. Переподготовку бортпроводники и пилоты проводят каждые два года.
На борту каждого самолета есть медицинские принадлежности, несколько аптечек первой и неотложной помощи, в которую входят препараты и оборудование, необходимые при сердечном или легочном приступе, в том числе манжета для измерения артериального давления, стетоскоп, маска для сердечно-легочной реанимации, ротоглоточные воздуховоды и ручной реаниматор.
Даже в присутствии врача или медицинского работника обучение членов экипажа этим важным навыкам обеспечивает немедленную поддержку до тех пор, пока самолет не приземлится и пассажир не сможет получить полноценную медицинскую помощь.
При каких заболеваниях следует отказаться от полета
Перед бронированием рейса каждый пассажир должен проверить, позволит ли состояние здоровья совершить безопасный полет.
Авиакомпании ограничивают и не допускают к полетам лиц с определенными заболеваниями, чтобы снизить потенциальные риски для безопасности полетов, обеспечивая благополучие и безопасность пассажиров и членов экипажа на борту.
Следует избегать полетов пассажирам:
- с инфекционными и респираторными заболеваниями;
- беременным;
- с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- недавно пережившим сердечный приступ или инсульт;
- с тромбозом глубоких вен;
- с нестабильным психических здоровьем.
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