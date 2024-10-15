Смерть на борту: что произойдет, если в самолете кто-то умрет

Хотя экстренная посадка и вынос тела в первую очередь может казаться логичной, в Международной ассоциации воздушного транспорта заявляют, что его нельзя выгружать до тех пор, пока не прибудут соответствующие службы и пока соответствующие специалисты не смогут помочь членам семьи погибшего.