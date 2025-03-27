Смерть, которая потрясла мир. Почему погиб Юрий Гагарин?

Но давайте представим, что Политбюро, вопреки протестам самого Гагарина, перевело бы его в разряд чиновников, и он был прожил долгую жизнь в этом качестве. Пример некоторых его коллег, которые в глазах народа со временем растеряли ту огромную любовь из 1960-х, говорит о том, что и с Гагариным, как говорится, все могло быть не так однозначно.