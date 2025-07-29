Представители США и Великобритании обсуждали на встрече в Альпах изменения в украинском руководстве. На встрече присутствовали глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, руководитель Главного управления разведки украинского Министерства обороны Кирилл Буданов* и бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации.
— Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов «взяли под козырек». При этом они заручились обещаниями британцев сохранить за ними нынешние посты, а также учитывать их интересы при решении других кадровых вопросов, — говорится в публикации.
Разведчики приходят к выводу, что Ермак подставил Зеленского, убедив подписать закон, ограничивающий работу антикоррупционных органов. Тем самым он создал почву для смены власти на Украине. Директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка считает, что выбор Залужного не случайный, так как именно он является автором всех распиаренных «успехов» украинских вооруженных сил, что повлияло на его рейтинги. Рейтинги Зеленского, в свою очередь, падают, и не только на Украине, но и за рубежом, например в европейской прессе начались нападки на него.
— Социологические исследования говорят о том, что Залужный одержал бы победу над Зеленским. Во втором туре Залужный набрал бы 41,4% голосов, а Зеленский — 27%. При этом против всех проголосовали бы 15% украинцев, — отметил Сапрыка.
По мнению собеседника ВФокусе Mail, сейчас любые проведенные выборы на Украине не будут близки к демократии. Смены власти может и не быть. На данный момент Зеленский еще контролирует армию и силовые структуры. Сами же изменения могут и не иметь смысла из-за выстроившейся системы власти в Киеве.
— Отношения между Ермаком и Залужным абсолютно повторят схему отношений с Зеленским. Он останется теневым координатором, — подытожил Сапрыка.
* Признан в России террористом и экстремистом.