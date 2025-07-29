Разведчики приходят к выводу, что Ермак подставил Зеленского, убедив подписать закон, ограничивающий работу антикоррупционных органов. Тем самым он создал почву для смены власти на Украине. Директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка считает, что выбор Залужного не случайный, так как именно он является автором всех распиаренных «успехов» украинских вооруженных сил, что повлияло на его рейтинги. Рейтинги Зеленского, в свою очередь, падают, и не только на Украине, но и за рубежом, например в европейской прессе начались нападки на него.