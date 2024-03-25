Смена сезонов. Эксперт рассказала, как ухаживать весной за кожей рук и ног

Что касается защиты рук, обязательно надо помнить про пользу перчаток. Несмотря на то, что уже тепло и так тянет снять с себя все больше одежды, про перчатки пока забывать рано. Кожа рук довольно тонкая и подвержена ветрам и осадкам, которые и весной не редкость. Так что не стоит открывать руки. Иначе кожа станет сухой, потрескается, будет ощущаться дискомфорт.