Смена сезонов. Эксперт рассказала, как ухаживать весной за кожей рук и ног

Переходный период опасен тем, что нельзя относиться к своему телу, будто уже наступило лето. Тепло еще обманчиво, а температура неустойчивая — ночью минус, днем плюс. Особое внимание в этот период надо уделить состоянию кожи рук и ног. О том, какие правила надо соблюдать и какие процедуры проводить для рук и ног, aif.ru рассказала подолог Елена Лапатина.
Весна ассоциируется с теплом. Однако не стоит забывать про важные моменты, которые могут быть связаны с расстройством здоровья.
Первое, о чем надо помнить — об авитаминозе и обезвоживании. Также не стоит забывать о сложном времени для нервной системы.
Уход за руками и ногами
Ноги серьезно страдают в переходный период. Зимний период для многих расценивается как время, когда можно не ухаживать в полной мере за ногами, не делать педикюр и даже не пользоваться кремом.
Поэтому первое, что надо сделать после зимы — записаться на педикюр. Причем специалиста надо тщательно выбирать, так как фронт работ будет довольно ощутимым. Так, максимально надо убрать излишки потрескавшейся кожи на пятках. Делать это надо аккуратно, чтобы не углубить трещины, не усилить сухость кожи
Конечно, надо пополнить свою коллекцию кремов домашнего ухода — надо обязательно включить в нее увлажняющие средства.
Что касается защиты рук, обязательно надо помнить про пользу перчаток. Несмотря на то, что уже тепло и так тянет снять с себя все больше одежды, про перчатки пока забывать рано. Кожа рук довольно тонкая и подвержена ветрам и осадкам, которые и весной не редкость. Так что не стоит открывать руки. Иначе кожа станет сухой, потрескается, будет ощущаться дискомфорт.
Важно избегать и простуд, потому что, казалось бы, где простуда и ОРВИ, а где кода. Но она обязательно среагирует на болезнь. Причем затронет проблема и руки, и ноги. Кожа потускнеет, приобретет серый оттенок, начнет терять влагу. Она прямо на глазах сохнет, шелушится, подвержена риску различных травм. Если трещины разовьются вокруг ногтя, растут риски развития грибковой инфекции.
Так что питание и увлажнение — это жизненно необходимые манипуляции, которые позволят сохранить здоровье кожи.
Дома для укрепления кожи и ногтей требуется выполнять солевые ванночки, которые насытят кожу и ногти минералами, напитают их витаминами, укрепят пластины. После надо подключать обогащенный витаминами крем. Если есть возможность, надо использовать максимально жирный крем с целью питания. Причем применять такое средство надо и на руках, и на ногах. Чтобы результат был лучше, на ночь стоит надеть носки. Они создадут дополнительный тепловой эффект и позволят средству лучше проникать в кожу.
Не стоит игнорировать и процедуру маникюра. Ее также стоит сочетать с парафинотерапией и прочими не сложными манипуляциями, которые позволят рукам сохранять ухоженный вид.
Отдельное внимание следует уделять обуви. После зимы наступает время переобуваться. И тут важным пунктом становится комфорт при смене обуви.
Именно для этого периода, когда зимние тяжелые и меховые сапоги сменяются более легкой и нередко модельной обувью, характерны ощущения смещения, сжатия, сдавления. Размер обуви может показаться поменявшимся, пальцы начинают сжиматься, накладываться друг на друга, растет нагрузка на стопу из-за высоких каблуков (зачастую на зиму от них приходится отказываться). И даже если обувь неновая, на фоне смены сезонов могут появиться мозоли и натоптыщши. В случае если появляется дискомфорт или вдруг обувь начинает тереть, то стоит обратиться к специалисту, возможно, требуются ортопедические стельки, вкладыши.