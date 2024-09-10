Смена носителя? Первый человек заразился птичьим гриппом не от птиц и скота

О пациенте, выявленном в США, тревожно пишут все СМИ и научные издания. В Америке до этого случая с марта уже были зарегистрированы 14 человек, заболевших птичьим гриппом. Но успокаивало, что все они заразились от коров, которых, в свою очередь, инфицировали птицы, или от самих птиц. То есть вирус не распространялся среди людей.
Заражение от животных исключается
Но поскольку к заражению этого пациента из штата Миссури животные не причастны, он не мог с ними контактировать, уместно предположить, что зараза подхвачена от другого человека. И следовательно, вирус преодолел видовой барьер — стал легко передаваться между людьми. Повторимся, до этого им можно было инфицироваться только при тесном общении с животными. Все больные имели такие контакты — работали на фермах, имели дома скот
Этот случай заражения был выявлен у взрослого мужчины. Сообщается, что он был госпитализирован 22 августа, и у него оказался положительный тест на грипп птичий типа А. Повторные проверки это подтвердили.
Дальше в лес — больше тьмы
А дальше начинается наведение тени на плетень. С одной стороны, пациент уже выздоровел, и его выписали. С другой — неясно, была ли связана его госпитализация с птичьим гриппом или какими-то другими болезнями — департамент здравоохранения Миссури мутит воду, не раскрывая всей информации. В то же время Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) все же утверждает, что риск для населения остается низким.
По данным Департамента сельского хозяйства США, птичий грипп был обнаружен почти в 200 коровьих стадах в 14 штатах. Но не в Миссури. Также инфекцию выявляли у домашних животных и у диких птиц. Человек не только не контактировал с животными, но и не пил сырое молоко, которое может содержать живой вирус.
Важное примечание
"Примечание о том, что человек не пил сырое молоко, важное, — говорит aif.ru биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) и известный медицинский блогер Анча Баранова. — Во-первых, коровы болеют гриппом с высокой температурой и с маститом. Потому вирус и находят в молоке. Во-вторых, в журнале New England Journal of Medicine было опубликовано исследование о том, что H5N1 (птичий) грипп может очень долго жить в непастеризованном молоке даже в холодильнике. Мышек такое молоко спокойно заражает даже после хранения, так как температура 72 градуса (пастеризация) вирусы сильно убивает, но не до нуля.
Правда, FDA заявляет, что вирус птичьего гриппа не выживает в молоке после пастеризации. И поэтому народ предупредили, что сырое молоко не пить и творог из него не есть, только из пастеризованного молока".
По словам чиновников, расследование продолжается. Будем ждать результатов.