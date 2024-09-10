Смена носителя? Первый человек заразился птичьим гриппом не от птиц и скота

"Примечание о том, что человек не пил сырое молоко, важное, — говорит aif.ru биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) и известный медицинский блогер Анча Баранова. — Во-первых, коровы болеют гриппом с высокой температурой и с маститом. Потому вирус и находят в молоке. Во-вторых, в журнале New England Journal of Medicine было опубликовано исследование о том, что H5N1 (птичий) грипп может очень долго жить в непастеризованном молоке даже в холодильнике. Мышек такое молоко спокойно заражает даже после хранения, так как температура 72 градуса (пастеризация) вирусы сильно убивает, но не до нуля.