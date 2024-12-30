Смелые идеи. Как переработать елку после новогодних праздников

Если у вас есть дача или сад, елка станет прекрасным дополнением для компоста. Просто измельчите ветки, чтобы они быстрее разложились. Хвоя богата питательными веществами, которые улучшат структуру почвы. Помните, что ствол лучше использовать отдельно — например, для создания бордюра или подставки для горшков. А сами хвоинки можно собрать и в небольшом количестве бросать на дно горшков при посадке цветов — они послужат как дренаж и удобрение.