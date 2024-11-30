Смех сквозь слезы: жизнь и судьба Вячеслава Невинного

Театр он любил как вторую малую родину. Он подарил ему и любимую роль — Чебутыкина из «Трех сестер». Он любил роли, в которых «было что играть». А эта из числа таких была первой, «потому что делать в ней надо много…» — пояснял он. А еще он знал: зрители, может, чего-то и не понимают, но чувствуют — все! И видят — попал ты в роль или нет, можно ли тебе верить. Ему — верили. Причем его тяга к правдивости в изображении была такова, что доходило до анекдота. Например, он был большим мастером озвучивания. Когда его пригласили озвучить Медвежонка в мультфильме «Ежик в тумане», режиссер Юрий Норштейн, объясняя задачу, рассказал, что этот персонаж долго искал друга-ежика в лесу, забегался и очень переживает. И Невинный, прежде чем начать запись, долго… бегал по студии. Оттого и звучит его Медвежонок так естественно…