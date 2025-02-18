Служебных собак в России хотят тренировать на настоящих наркотиках

Он привел в пример систему, которая используется в Финляндии. Она включает в себя строгий контроль за хранением наркотиков. Офицеры получают их под роспись и с обязательным весовым контролем. Тренировки проводятся с образцами в герметичной упаковке, что исключает риск для здоровья собак. Кроме того, Бикинеев предложил использовать наркотики, которые были собраны в ходе судебных процессов, для тренировки служебных собак. Это позволило бы оперативно «натаскивать» их на новые образцы.