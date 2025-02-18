Служебных собак в России хотят тренировать на настоящих наркотиках

В соответствии с предложенным законопроектом, в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» будут внесены поправки, касающиеся использования наркотиков для дрессировки служебных собак. Это позволит хранить, перевозить и использовать запрещенные вещества без необходимости получения лицензии, что значительно упростит процесс тренировки.
Авторы законопроекта подчеркивают, что использование имитаторов, созданных химическим путем, снижает эффективность обучения. «Международная и отечественная практика кинологического обеспечения правоохранительных структур подтверждает, что применение натуральных наркотических средств не влияет отрицательно на срок использования служебных собак, продолжительность жизни, их работоспособность и состояние здоровья», — говорится в документе. Об этом во вторник рассказали в Парламентской газете.
Как отметил кинолог с более чем сорокалетним стажем Рамиль Бикинеев, настоящие наркотики имеют более выраженный запах, что позволяет собакам лучше обучаться. «Искусственные заменители наркотиков работают гораздо хуже, чем настоящие вещества, — и, соответственно, собаки хуже на них учатся», — подчеркнул эксперт.
Он привел в пример систему, которая используется в Финляндии. Она включает в себя строгий контроль за хранением наркотиков. Офицеры получают их под роспись и с обязательным весовым контролем. Тренировки проводятся с образцами в герметичной упаковке, что исключает риск для здоровья собак. Кроме того, Бикинеев предложил использовать наркотики, которые были собраны в ходе судебных процессов, для тренировки служебных собак. Это позволило бы оперативно «натаскивать» их на новые образцы.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что правоохранительные органы относятся к служебным собакам как к полноценным сотрудникам и принимают взвешенные решения относительно их здоровья.
«Все нормы и особенности дрессировки и ухаживания описаны в многочисленных научных трудах», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в перуанской Лурине полицейский задержал наркоторговца в костюме капибары.