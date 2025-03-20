Служебная записка в 2025 году: старая история на новый лад

Отвечать на служебную записку и принимать по ней меры или оставить без ответа — выбор руководства. Поэтому, если изложенный вопрос принципиален, например, это рапорт, и он отражает события, которые могут повлиять на вашу работу, ее стоит зарегистрировать и зафиксировать присвоенные ей дату и регистрационный номер. Чтобы облегчить поиск этого документа в случае разбирательств, рекомендуется сохранить себе экземпляр с регистрационным номером или отметкой секретаря о том, что документ принят. Это в том случае, если вы подавали записку в бумажном виде. Можно распечатать карточку из онлайн-системы, если служебная записка подавалась в электронном виде.