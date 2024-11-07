Слухи о ней ходили страшные. Одинокая смерть «Великой МХАТовки»

Точная дата рождения Анастасии Георгиевской неизвестна — в её биографиях обычно указывают 7 ноября 1914-го, но это придумали в детском доме, куда она попала в 1917 году (как раз 7 ноября); возраст примерно определил врач, который осматривал девочку. Там же, в детдоме, ей придумали имя и фамилию. Времена были суровые. Первая мировая война. Россия прошла через две революции за год и стояла на пороге войны гражданской… В общем, выяснять детали происхождения подкидыша оказалось некому, она так и выросла в Орловской школе-коммуне под звучной, но ненастоящей фамилией. Судьба её, казалось, предопределена — выходцы из этой коммуны поступали в фабрично-заводское училище, учились работать на станках и шли на местный машиностроительный завод. Но в случае с Георгиевской налаженная система дала сбой — она внезапно увлеклась художественной самодеятельностью, начала выступать на сцене любительского театра (в будущем он станет орловским ТЮЗом), а затем уехала в Москву. И легко поступила в ГИТИС. Тогда он назывался Центральным техникумом театрального искусства, но будущие актеры и режиссеры учились в нем всё те же четыре года и считались полноценными специалистами. Георгиевская получила диплом в 1935-м, а год спустя была принята в труппу МХАТа.