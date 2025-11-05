Популярные темы
Слуцкий: депутаты Госдумы могут встретиться с членом Европарламента

Леонид Слуцкий подчеркнул, что российская сторона продолжает сотрудничество со здравомыслящими европейскими политиками.

Источник: РИА "Новости"

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что на следующей неделе может состояться встреча членов комитета с депутатом Европейского парламента из Люксембурга Фернаном Картайзером. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Слуцкий добавил, что российская сторона продолжает сотрудничество с разумными европейскими политиками.

В июне 2025 года Фернана Картайзера хотели из фракции за его поездку в Россию.

Ранее депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что Европа не выдержит третьего провала в попытке установить контроль над Россией.

