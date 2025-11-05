Слуцкий добавил, что российская сторона продолжает сотрудничество с разумными европейскими политиками.
В июне 2025 года Фернана Картайзера хотели из фракции за его поездку в Россию.
Ранее депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что Европа не выдержит третьего провала в попытке установить контроль над Россией.
Узнать больше по теме
Государственная дума: как устроен главный законодательный орган России
Государственная дума — это сердце законотворчества в России. Именно здесь создаются федеральные законы, которые касаются жизни каждого гражданина: от образования и медицины до налогов и внешней политики. В статье разберем, как устроена Дума, кто в ней работает, как проходят выборы и как рождаются новые законы.Читать дальше