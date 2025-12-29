Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий: атака БПЛА на госрезиденцию Путина говорит о деградации и агонии Киева

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР также обратил внимание, что подобные атаки — часть «почерка» киевского режима.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Атака украинских беспилотников на госрезиденцию президента России Владимира Путина демонстрирует агонию и полнейшую деградацию киевского режима. Об этом журналистам заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Атака бандеровских БПЛА на госрезиденцию президента России в Новгородской области — акт государственного терроризма, демонстрация агонии и полнейшей деградации режима Зеленского. И европейская партия войны — его прямые соучастники», — сказал депутат.

Он также обратил внимание, что подобные атаки — часть «почерка» киевского режима. «После Стамбула-1 была постановка в Буче, после первых раундов Стамбула-2 — масштабные теракты на транспортной инфраструктуре, теперь после фактического провала плана Зеленского во Флориде на переговорах с [президентом США Дональдом] Трампом — налет дронов на резиденцию главы российского государства», — указал Слуцкий.

Узнать больше по теме
Государственная дума: как устроен главный законодательный орган России
Государственная дума — это сердце законотворчества в России. Именно здесь создаются федеральные законы, которые касаются жизни каждого гражданина: от образования и медицины до налогов и внешней политики. В статье разберем, как устроена Дума, кто в ней работает, как проходят выборы и как рождаются новые законы.
Читать дальше