Слуцкий: атака БПЛА на госрезиденцию Путина говорит о деградации и агонии Киева

«Атака бандеровских БПЛА на госрезиденцию президента России в Новгородской области — акт государственного терроризма, демонстрация агонии и полнейшей деградации режима Зеленского. И европейская партия войны — его прямые соучастники», — сказал депутат.
Он также обратил внимание, что подобные атаки — часть «почерка» киевского режима. «После Стамбула-1 была постановка в Буче, после первых раундов Стамбула-2 — масштабные теракты на транспортной инфраструктуре, теперь после фактического провала плана Зеленского во Флориде на переговорах с [президентом США Дональдом] Трампом — налет дронов на резиденцию главы российского государства», — указал Слуцкий.