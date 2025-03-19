Сложности с выстраиванием границ: что делать, если вас травят на работе

Кто становится жертвой буллинга на работе
По ее словам, в большинстве случаев травля на работе со стороны коллег и начальства возникает по отношению к новому сотруднику или к человеку, который начал показывать более выдающиеся результаты.
— Как правило, травят человека, от которого хотят избавиться. Например, из-за зависти к его успехам и из-за конкуренции. Когда у сотрудника есть определенное превосходство и он становится несимпатичен коллегам или начальству, — сказала она.
Кроме того, иногда буллинг на работе используют для сплочения коллектива. Коллеги объединяются в группу, выбирают жертву и начинают ее травить.
— Буллинг могут применять как в отношении сильных, талантливых конкурентов, так и слабохарактерных, услужливых сотрудников. Коллеги и начальство не будут поддерживать свою жертву, хвалить ее заслуги, будут специально удерживать нужную для работы информацию, распускать сплетни за спиной, чтобы у человека не получалось выполнять свою работу в полной мере, психологически давить на него. Это делают для того, чтобы сотрудник, который подвергается травле, не выдержал такого напора и уволился самостоятельно. А также для того, чтобы подставить его перед начальством и спровоцировать увольнение, — считает Наумова.
Почему начальство и сотрудники начинают «буллить» коллег
По ее мнению, сотрудники, которые подвергают своих коллег травле, испытывают внутреннюю неуверенность и желание стать сильнее, значимее, убрать сильного конкурента. Всему виной — зависть.
— К зачинщику буллинга могут присоединиться другие коллеги и травить за компанию. Часть коллектива объединяется, и некоторые боятся, что если они не присоединятся к травле сотрудника, то сами позже станут такой жертвой, — считает собеседница «ВМ».
Что делать, если вы подвергаетесь буллингу на работе
Когда работник замечает, что в отношении него устраивают травлю, улавливает насмешки в свой адрес, видит, что его пытаются подставить, то важно четко показывать, что он замечает и понимает происходящее.
— Нужно уточнять, переспрашивать, почему с ним общаются с высмеивающей интонацией, пытаются за спиной вставить ему палки в колеса по рабочим вопросам. В каждой конкретной ситуации нужно подбирать слова, которые будут подходить по контексту, стилю общения в коллективе. Но важно уточнять и прояснять, чтобы буллер понимал: его жертва не растерялась, не испугалась, замечает ситуацию и не боится говорить о ней напрямую. Как правило, инициаторы буллинга боятся таких людей, потому что понимают, что если человек может жестко отстаивать свои права, то в дальнейшем он сможет обратиться за помощью и поддержкой к вышестоящим коллегам, начальникам или организациям. Буллеру будет сложно воевать с сильным соперником, — говорит Наумова.
Специалист добавила, что в этот период очень хорошо начать работать с психологом и посмотреть, что происходит с вашими личными границами. Потому что сложности возникают при травле именно у людей с трудностями в части отстаивания своих границ.
— Увольняться с рабочего места — не выход из ситуации. Если травля продолжается, нужно обратиться к вышестоящему начальству или в организацию по защите прав сотрудников, чтобы получить поддержку и помощь, — заключила она.
К сожалению, впервые столкнуться с буллингом и травлей человек может гораздо раньше, чем выйдет на работу — нередко печальный опыт можно получить еще в школе. Из-за этого в Госдуме предложили ввести в школах должность уполномоченного по профилактике травли и буллинга. По мнению автора инициативы, это позволит снизить уровень агрессии в образовательных учреждениях и создавать комфортную среду для учащихся. Нужна ли эта должность в России, кто будет заниматься этой деятельностью и поможет ли инициатива в борьбе с буллингом в школах — в материале «Вечерней Москвы».