Сложности с выстраиванием границ: что делать, если вас травят на работе

— Нужно уточнять, переспрашивать, почему с ним общаются с высмеивающей интонацией, пытаются за спиной вставить ему палки в колеса по рабочим вопросам. В каждой конкретной ситуации нужно подбирать слова, которые будут подходить по контексту, стилю общения в коллективе. Но важно уточнять и прояснять, чтобы буллер понимал: его жертва не растерялась, не испугалась, замечает ситуацию и не боится говорить о ней напрямую. Как правило, инициаторы буллинга боятся таких людей, потому что понимают, что если человек может жестко отстаивать свои права, то в дальнейшем он сможет обратиться за помощью и поддержкой к вышестоящим коллегам, начальникам или организациям. Буллеру будет сложно воевать с сильным соперником, — говорит Наумова.