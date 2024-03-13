Сложно, но возможно: как понять, что фотография была изменена

Чтобы идентифицировать поддельное фото, у экспертов есть специальные инструменты, в том числе цифровые криминалистические методы и ресурсы, такие как геолокация, спутниковые снимки и данные датчиков. Это все помогает убедиться в подлинности изображения или представить его как фейковое. Но что делать обычным людям, когда они встречают странную картинку в Интернете?