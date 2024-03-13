Сложно, но возможно: как понять, что фотография была изменена

Чтобы идентифицировать поддельное фото, у экспертов есть специальные инструменты, в том числе цифровые криминалистические методы и ресурсы, такие как геолокация, спутниковые снимки и данные датчиков. Это все помогает убедиться в подлинности изображения или представить его как фейковое. Но что делать обычным людям, когда они встречают странную картинку в Интернете?
Редакция National Geographic собрала несколько советов специалистов о том, как не ввести себя в заблуждение при просмотре изображения в Сети и не попасться на удочку дезинформации.
Смотрите источник
Первое, на что стоит обращать внимание, — то, где вы увидели фотографию. Что-либо, размещенное частным лицом, бизнесом или политической организацией, может быть изменено, чтобы улучшить их внешний вид, продвинуть продукт или иным образом принести им пользу.
Если снимок был опубликован новостным агентством, то, по мнению экспертов, в 99,9% случаев он никак не был изменен, потому что «стандарты, которым должны соответствовать эти издания для публикации фотографий, намного выше стандартов любого физического или коммерческого лица, если у них вообще есть стандарты».
Остерегайтесь горячих тем
Политические фейки в современном мире в особенности распространены, как и ненастоящие изображения, видео и звуки конфликтных ситуаций.
Если в социальных сетях вы увидели какую-то странную информацию на тему политики или военных действий, подкрепленную фотографией, дождитесь публикаций новостных агентств, прежде чем верить в опубликованный в Интернете материал.
Проверьте факты сами
Если вы увидели фотографию, которая заставила вас задуматься, поищите информацию о ней на просторах Интернета, например, просмотрите научные публикации или статьи в изданиях, которым можно доверять. Если вы находите снимок только на форумных сообществах, таких как Reddit или X (ранее известный как Twitter), вероятно, стоит проигнорировать его.
Также можно воспользоваться поиском по картинке в браузере, чтобы найти похожие изображения или даже начальную версию фото.
С развитием искусственного интеллекта каждая сгенерированная фотография может показаться настоящей. Эксперты рассказали, какие существуют способы, чтобы определить снимок, созданный ИИ.
Анна Морозова