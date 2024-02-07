Слово «сель» женского рода или мужского?

Многие путают сель с оползнем. Но при оползне с отрогов гор или оврагов вниз сползает целый пласта земли, собственно, потому он так и называется. То есть оползень просто обрушивается вниз. А вот сель — это поток, который движется с огромной скоростью и на довольно большое расстояние. Этот потом может бушевать 3 часа подряд. Кроме того, сель переносит до 75% камней.