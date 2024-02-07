Слово «сель» женского рода или мужского?

Слово «сель» и вообще все существительные, которые заканчиваются на «-ль» часто вызывают вопросы с определением рода. Чаще всего, нам хочется поставить такое слово в женский род, по аналогии с такими словами, как «цель», «мель» или «ель». Это приводит к нелепым и обидным ошибкам. Как же правильно определить род слова сель и что может помочь, чтобы в будущем не ошибаться.
Что такое сель?
Это поток воды и грязи с камнями, который сходит с гор. Это очень опасное явление, так как сель обладает мощной разрушительной силой. Селевой поток может повредить инфраструктурные объекты, разрушить здания и погубить сельскохозяйственные культуры.
Многие путают сель с оползнем. Но при оползне с отрогов гор или оврагов вниз сползает целый пласта земли, собственно, потому он так и называется. То есть оползень просто обрушивается вниз. А вот сель — это поток, который движется с огромной скоростью и на довольно большое расстояние. Этот потом может бушевать 3 часа подряд. Кроме того, сель переносит до 75% камней.
Почему сходит сель?
Сели рождаются в горах или предгорных районах. Они возникают во время дождей, таяния льдов или снега. Иногда причиной возникновения потока может стать землетрясение или обвал, а также строительные работы на склонах.
Как себя вести, если попал в сель?
Забраться повыше и найти укрытие. Важно помнить, что во время селя из этого мутного потока могут вылетать большие камни и поражать объекты на существенном расстоянии.
Так какого же рода слово «сель»?
Существительное «сель» относится к мужскому роду. Правильно говорить: «с гор сошел сель». Слово происходит от арабского sail — «бурный поток». Как раз ассоциация со словом «поток» может стать помощником для запоминания.