«Слово пацана» взял семь премий Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Ранее сериал “Слово пацана. Кровь на асфальте” был признан лучшим сериалом с хронометражом одной серии более 24 минут на V Национальной премии в области веб-контента. Лучшим продюсером онлайн-проекта стал Федор Бондарчук, режиссером — Жора Крыжовников. Исполнитель одной из главных ролей Иван Янковский разделил приз за лучшую мужскую роль с Никитой Ефремовым, который снялся в “Библиотекаре”.