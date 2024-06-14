«Слово пацана» взял семь премий Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Драма «Вызов» Клима Шипенко и сказка «По щучьему велению» Александра Войтинского стали лучшими полнометражными художественными фильмами, а «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Цербер» — лучшими сериалами для онлайн-кинотеатров. Таковы итоги XI премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), которая объявила лауреатов вечером 13 июня в конгресс-центре ЦМТ.
В семи из 25 номинаций победу одержал сериал Жоры Крыжовникова. В частности, Рузиль Минекаев и Никита Кологривый были признаны лучшими актерами главной роли и второго плана соответственно. Также была отмечена работа режиссера, сценаристов, кастинг-директора и художника по костюмам.
Проекты Первого канала забрали пять наград: это «Лучший полнометражный фильм года» («Вызов»), «Специальный приз за первый в истории запуск кино в космос» («Вызов»), «Лучший телесериал года (5−19 серий)» («Бизон: Дело манекенщицы»), «Лучший документальный фильм» («Алексей Балабанов. Послесловие…») и «Лучшая женская роль» (Мариэтта Цигаль-Полищук в сериале «Раневская»).
Ведущими церемонии стали актеры Гоша Куценко, Елизавета Базыкина, Анна Снаткина и Виктор Васильев.
Полный список победителей
- Лучший онлайн-сериал (7 и более серий) — «Слово пацана. Кровь на асфальте»;
- Лучший онлайн-сериал (1−6 серий) — «Цербер»;
- Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий) — «Скорая помощь», 6-й сезон;
- Лучший телесериал (5−19 серий) — «Бизон: Дело манекенщицы»;
- Лучший мини-сериал на ТВ (1−4 серии) — «Топор. 1945. Кенингсберг»;
- Лучший комедийный сериал — «Волшебный участок»;
- Лучший полнометражный художественный фильм — «Вызов» и «По щучьему велению»;
- Лучший актер сериала — Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте»);
- Лучшая актриса сериала — Мариэтта Цигаль-Полищук («Раневская»);
- Лучший актер второго плана в сериале — Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»);
- Лучшая актриса второго плана в сериале — Юлия Александрова («Слово пацана. Кровь на асфальте»);
- Лучший документальный фильм — «Алексей Балабанов. Послесловие…»;
- Лучший документальный сериал — «Время “Спартака”;
- Лучший анимационный сериал — “Три кота”;
- Лучшая режиссерская работа — Жора Крыжовников (“Слово пацана. Кровь на асфальте”);
- Лучшая сценарная работа — Жора Крыжовников, Андрей Золотарев, Роберт Гараев (“Слово пацана. Кровь на асфальте”);
- Лучшая операторская работа — Юрий Никогосов (“Актрисы”);
- Лучшая работа кастинг-директора — Анастасия Багирова (“Слово пацана. Кровь на асфальте”);
- Лучшая оригинальная музыка к сериалу — Алексей Горшенев (“Король и Шут”);
- Лучшие визуальные эффекты — Евгений Лесниченко, Илья Шутов (“Волшебный участок”);
- Лучшая работа художника-постановщика — Жанна Пахомова (“Волшебный участок”);
- Лучшая работа художника по костюмам — Даша Фомина (“Слово пацана. Кровь на асфальте”);
- Лучшая работа художника по гриму — Анастасия Эсадзе (“Волшебный участок”);
- Лучшая работа режиссера монтажа — Егор Тарасенко (“Слово пацана. Кровь на асфальте”;
- Лучшая работа звукорежиссера — Антон Клевцов (“Король и Шут”);
- Специальный приз за создание инновационной инфраструктуры для киноиндустрии в Москве — Алексей Фурсин;
- Специальный приз за первый в истории запуск кино в космос — команда фильма “Вызов”;
- Специальный приз за успешную 25-летнюю медиаисторию — “Газпром-Медиа Холдинг”.
Ранее сериал “Слово пацана. Кровь на асфальте” был признан лучшим сериалом с хронометражом одной серии более 24 минут на V Национальной премии в области веб-контента. Лучшим продюсером онлайн-проекта стал Федор Бондарчук, режиссером — Жора Крыжовников. Исполнитель одной из главных ролей Иван Янковский разделил приз за лучшую мужскую роль с Никитой Ефремовым, который снялся в “Библиотекаре”.