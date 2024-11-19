Слово «фудшеринг» внесли в орфографический словарь

С таким предложением летом 2024 года обратились представители медиапроекта «Про фудшеринг» и благотворительный фонд «Банк еды “Русь”». По мнению президента фонда Юлии Назаровой, внесение слова в орфографический словарь ускорит развитие в России фудшеринга как вида благотворительности.
«С лингвистической точки зрения слово “фудшеринг” представляет собой безэквивалентное заимствование, то есть такое, которое не имеет аналогов из числа укорененных в русском языке единиц», — прокомментировал проректор по науке Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Юрий Боровин.
В 2019 году эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании «ТИАР-Центр» подсчитали по данным Высшей школы экономики и Росстата, что около 17 млн т продуктов ежегодно оказывается на свалке. По их оценкам, благодаря интернет-сервисам может быть спасен 1 млн т продуктов.
«В России фудшеринг как явление существует уже более десяти лет, [в качестве термина] он заслужил официального закрепления в русском языке», — сказала главный редактор медиапроекта «Про фудшеринг» и исполнительный директор банка еды «Русь» Анна Алиева-Хрусталева.
Ранее сообщалось, что дарксторы розничной сети «Магнит» начали проект по сбору продуктов для бесплатной передачи нуждающимся людям. Речь идет о товаре, который не успевают продать до истечения срока годности. Ранее аналогичную акцию запустила сеть «Перекресток».