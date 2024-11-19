Слово «фудшеринг» внесли в орфографический словарь

В 2019 году эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании «ТИАР-Центр» подсчитали по данным Высшей школы экономики и Росстата, что около 17 млн т продуктов ежегодно оказывается на свалке. По их оценкам, благодаря интернет-сервисам может быть спасен 1 млн т продуктов.