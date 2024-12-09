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Словарь Merriam-Webster выбрал слово года

Им стало существительное поляризация.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Существительное polarization («поляризация») стало словом 2024 года по версии составителей толкового словаря Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, издаваемого компанией Merriam-Webster. Об этом сообщил ведущий редактор словаря Питер Соколовски в интервью Associated Press.

«Поляризация означает разделение, но это очень специфический вид разделения, — сказал он. — Поляризация означает, что мы тяготеем к крайностям, а не к центру». Как отмечает AP, в словаре Merriam-Webster у слова «поляризация» три значения, однако чаще всего термин используется для обозначения «возникновения сильных разногласий между противоборствующими группами».

Как указал Соколовски, слово «поляризация» появилось в начале XIX в., а не в эпоху Возрождения, как большинство научных терминов с латинскими корнями. Он назвал его «довольно молодым словом» в английском языке. «Поляризация — это термин, который придает остроту другому слову. Наиболее часто он используется в США для описания расовых взаимоотношений, политики и идеологии», — добавил редактор.

В этом году конкуренцию polarization составили слова demure («скромный, сдержанный»), Fortnight («Две недели», название песни американской певицы Тейлор Свифт) и totality («совокупность», «тотальность»).

Merriam-Webster, чей сайт ежемесячно посещают порядка 100 млн пользователей, выбирает слово года на основе анализа поисковых запросов на сайте словаря. В прошлом году компания признала словом года прилагательное authentic («аутентичный»).