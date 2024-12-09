Словарь Merriam-Webster выбрал слово года

«Поляризация означает разделение, но это очень специфический вид разделения, — сказал он. — Поляризация означает, что мы тяготеем к крайностям, а не к центру». Как отмечает AP, в словаре Merriam-Webster у слова «поляризация» три значения, однако чаще всего термин используется для обозначения «возникновения сильных разногласий между противоборствующими группами».