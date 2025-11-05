Словакия заявила о невозможности отказа от энергоресурсов РФ в ближайшем будущем

«В краткосрочной перспективе для Словакии это технически крайне сложно и неосуществимо», — отметил Пеллегрини. Республика, по словам Пеллегрини, столкнулась с серьезной проблемой, заключающейся в том, что ее европейские партнеры настаивают, чтобы она «как можно скорее отключилась от поставок российских нефти и газа».