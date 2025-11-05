Словакия заявила о невозможности отказа от энергоресурсов РФ в ближайшем будущем

БРАТИСЛАВА, 5 ноября. /ТАСС/. Словакия в краткосрочной перспективе не может отказаться от поставок энергоресурсов из РФ, это неосуществимо. Об этом заявил журналистам президент республики Петер Пеллегрини по итогам переговоров с находящимся в Словакии польским коллегой Каролем Навроцким.
«В краткосрочной перспективе для Словакии это технически крайне сложно и неосуществимо», — отметил Пеллегрини. Республика, по словам Пеллегрини, столкнулась с серьезной проблемой, заключающейся в том, что ее европейские партнеры настаивают, чтобы она «как можно скорее отключилась от поставок российских нефти и газа».
Тема энергетической безопасности центральноевропейского региона обсуждалась на переговорах с Навроцким. Пеллегрини приветствовал также польскую инициативу обеспечить для Словакии альтернативные пути поставок газа, согласно которой СПГ из США республика могла бы получать через морские порты Польши.
Словацкий лидер высказался за укрепление взаимодействия Братиславы и Варшавы в НАТО. Обе страны отвергают квоты по распределению мигрантов в Евросоюзе, а также выступают за ужесточение борьбы с нелегальной миграцией. Президенты поддержали реализацию проектов развития транспортной инфраструктуры в Центральной Европе.
