Слова и дело: искусственный интеллект поможет изучить древнерусские рукописи

— Минеи — самый распространенный вид древнерусских рукописей. В них повторяются одни и те же священные сюжеты, однако изучение и сравнение этих похожих текстов даст возможность понять, где, когда и при каких обстоятельствах происходили изменения в нашем языке, культуре и мировосприятии. Например, можно увидеть, как по-разному трактуется одна и та же история в разные эпохи. Или как изменяется значение слов со временем, — со своей стороны пояснила ведущий научный сотрудник ИРЯ РАН и НИЯУ МИФИ Александра Плетнева.