Слова года: то, что «вертелось на языке» весь 2024

Каждый год богат на новые явления, которые хочется как-то назвать и описать. Осенью и в декабре подводят итоги словари и лингвистические организации — но и без них можно вспомнить немало слов, без которых этот год невозможно представить, а еще труднее — понять.
Вайб
Это короткое и емкое слово — выбор лингвистического портала «Грамота.ру». Само слово появилось раньше, но сейчас частота его употребления значительно возросла. Плюс появились целые выражения, вроде «плюс вайб» или «минус вайб» — ими говорящие одновременно высказывают свое отношение к чему-нибудь и подчеркивают, что с них, в отличие от собеседника, еще не сыпется песок.
Brat
Победитель по версии британского словаря Collins. Само слово, которое можно примерно перевести как «дерзкая выскочка», существует в языке давно, но в этом году оно получило новое значение: «характеризующийся уверенным, независимым и гедонистическим отношением». По версии словаря, это случилось благодаря одноименной песни певицы Charli XCX — а чуть позже слово активно пытался связать со своим лидером избирательный штаб кандидата в президенты США Камалы Харрис.
Пушкин
Это слово предложил Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина. Оно не только есть в названии института, но еще и звучало часто в учреждениях культуры в честь 225-летия великого поэта. В остальном же трудно вспомнить год, когда Пушкин в России был неактуален.
Квадроберы
Это слово не предложила ни одна из организаций, занимающихся русским языком, но в том, что это одно из главных слов года, трудно сомневаться: понятие всколыхнуло российскую общественность в середине лета, а затем споры, дискуссии и вопросы «что это вообще такое» не утихали много месяцев.
Поляризация
Это слово предложил американский словарь Merriam-Webster. «Поляризация означает, что мы тяготеем к крайностям, а не к центру», — пояснил ведущий редактор словаря Питер Соколовски. В первую очередь, по мнению редакции словаря, оно проявляется в отношении расовых взаимоотношений, политики и идеологии.
Мир
Это короткое слово — выбор проекта «Слово года», организованного издательским холдингом «Эксмо-АСТ». По словам спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству и бывшего министра культуры РФ Михаила Швыдкого, в этом году были остроактуальны оба значения слова: и антоним войне, и мир как «мироздание».
Скуф
Победитель специальной номинации «Слова года» и участник, кажется, всех шорт-листов в аналогичных русскоязычных номинациях. Скуф — запустивший себя мужчина за 30 и термин, которым в шутку или с попыткой обидеть регулярно называют друг друга пользователи соцсетей. Возможно, потому и неудивительно, что слово не одержало победу ни в одном шорт-листе: это было бы совсем не по-скуфовски.
Брейнрот
Термин «брейнрот» (brain rot), предложил Оксфордский словарь. На русский точнее всего переводится как «гниение мозга». В первую очередь слово описывает отупение, наступающее в результате бездумного и невоздержанного потребления контента из социальных сетей.
Нормис
Еще одно слово, которому не досталась награда, но было уделено очень много внимания. Расплывчатое определение людей, которые слишком уж вписываются в норму, чаще всего употребляется в качестве легкого оскорбления. Может, это скуф, который себя не запустил? Подробно разбирали слово в материале.
Дерьмификация
Яркие и чересчур выразительные слова года — фирменный почерк австралийского словаря Macquarie Dictionary. В первую очередь оно относится к социальным сетям и платформам, которые замусориваются и лишаются смысла из-за непомерной жажды наживы их пользователей и владельцев. Но, в принципе, это слово отлично описывает вообще что угодно. «Это слово выражает то, что чувствуем мы все», — уверен создатель слова, писатель Кори Доктороу.