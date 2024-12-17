Слова года: то, что «вертелось на языке» весь 2024

Победитель специальной номинации «Слова года» и участник, кажется, всех шорт-листов в аналогичных русскоязычных номинациях. Скуф — запустивший себя мужчина за 30 и термин, которым в шутку или с попыткой обидеть регулярно называют друг друга пользователи соцсетей. Возможно, потому и неудивительно, что слово не одержало победу ни в одном шорт-листе: это было бы совсем не по-скуфовски.